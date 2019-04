Westerveld hoopt op snelle publicatie van RIVM rapport over gewasbeschermingsmiddelen

Het RIVM is het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het instituut doet al jaren een blootstellingsonderzoek . Daarin moet duidelijk worden wat de effecten op de volksgezondheid zijn van gewasbeschermingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. En dan met name in de bollenteelt.Dit onderzoek moet helpen bij het weer op gang brengen van gesprekken tussen boeren en verontruste inwoners van Westerveld. Na uitlatingen van raadslid Hans de la Mar van progressief Westerveld in de gemeenteraad, zegden de boeren het overleg met de gemeente op.De la Mar zei dat de lelieteelt symbool staat voor alle niet-biologische landbouw. De lelietelers vinden daarom dat ze niet voor de hele landbouw willen spreken. De Jong vindt het jammer dat er geen gesprek meer is. "Maar we hebben bij het laatste overleg ook afgesproken dat we zouden wachten op de uitkomsten van het RIVM rapport, zodat we daarna kunnen praten over hoe we met deze stoffen om moeten gaan."Ondertussen heeft een groep verontruste inwoners, verenigd in Meten=Weten , zelf een onderzoek gestart naar gewasbeschermingsmiddelen in de omgeving van bebouwing en in de natuur. Daar kwam uit dat er 57 stoffen zijn aangetroffen.De lelietelers zeggen dat ze daar maar acht van gebruiken. De actiegroep Meten=Weten eist actie van de overheid. Ze willen niet langer bloot gesteld worden aan middelen waar ze niet om hebben gevraagd.De landbouw zegt zich aan de regels te houden. Bovendien hebben ze samen al afspraken gemaakt over de afstand tot bebouwing en communicatie met omwonenden van bollenvelden.De Jong pleit voor wat geduld. "We zullen het RIVM rapport bestuderen. En we willen het met de raad bespreken. Het college komt met voorstellen en de raad moet uiteindelijk een besluit nemen."Gedacht wordt aan spuitvrije zones. Die moeten vastgelegd worden in het bestemmingsplan buitengebied. De coalitie in de raad, Progressief Westerveld, Gemeentebelangen en DSSW/SW, willen dat graag. Daarmee worden volgens de partijen omwonenden beter beschermd.Maar of dit juridisch mogelijk is, is nog maar de vraag. Westerveld heeft eerder een onderzoek hier naar uit laten voeren. Daaruit bleek dat het bijna onmogelijk is om de landbouw eenzijdig en alleen in de gemeente Westerveld beperkingen op te leggen.De wethouder denkt dat er wel een mogelijkheid is. "Het liefst zie ik dat we er samen uit komen. Het zal moeten blijken of het juridisch kan. En mocht het zo zijn dat we tot een spuitvrije zone komen, dan moeten we kijken hoe we het voor elkaar kunnen krijgen."Wilfried de Jong wacht de uitkomsten nu af. De verwachting is dat het RIVM eind april er mee komt. Maar één ding is volgens De Jong ook zeker. "De landbouw in Westerveld moet duurzaam. De biodiversiteit neemt af, de voedselkwaliteit neemt af, net als het bodemleven. We kunnen hier niet eeuwig mee door gaan."