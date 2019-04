Pijnlijke avond voor FC Emmen: Verliezen en NAC wint

De hekkensluiter van de eredivisie won met 2-1 en is Emmen nu tot op 4 punten genaderd in de strijd om rechtstreekse degradatie.De intenties van de formatie van trainer Dick Lukkien waren duidelijk en logisch: compact spelen en de momenten kiezen om Ajax pijn te doen. Dat plannetje slaagde de gehele eerste helft wel, maar net als afgelopen zondag in Zwolle keek Emmen halverwege tegen een 2-0 achterstand aan. Ajax was logischerwijs sterker, maar kreeg niet heel veel kansen. Toch was het eerste schot meteen raak. Donny van de Beek mocht uithalen en schoot de bal langs de kansloze Kjell Scherpen, die aan de ene kant werd gesteund door de Brigata Fanatico (inclusief spandoek met de tekst: Scherpen te goed voor drie xxx niks) en aan de andere kant, door de F-Side, werd uitgescholden (met de spandoek: Scherpen Kakkerlak).Emmen kreeg in de eerste helft een halve kans. Uit een corner van Anco Jansen miste Jafar Arias, die ogenschijnlijk veel vrijheid had om te koppen. Ook Nick Kuipers mocht koppen uit een corner, maar deed dat ruim naast.Ajax kreeg ook kansen voor rust. Lasse Schöne schoot slap diagonaal en Van de Beek zag zijn poging gekeerd worden door Scherpen.Vlak voor rust kwam Ajax goedkoop op 0-2. Scheidsrechter Mulder zag een overtreding in de actie van Glenn Bijl die de bal voor de voeten van Frenkie de Jong wegspeelde. De vrije bal werd vervolgens door Schöne prachtig op Daley Blind gegeven die fraai afrondde.Na rust was het duel snel klaar. Via David Neres, Klaas-Jan Huntelaar (met zijn 100e goal voor Ajax) en opnieuw Neres werd het 0-5.Na die vijfde treffer vond Ajax het prima en kreeg Emmen toch nog loon naar werken. Via een eigen treffer van Nico Tagliafico en Jafar Arias werd het nog 2-5.Zondag wacht voor Emmen een nieuwe finale, thuis tegen SC Heerenveen. Dat duel begint om 12.15 uur.