Klok terug op stationsgebouw Meppel: 'In oude glorie hersteld'

Het stationsgebouw in Meppel heeft dankzij een nieuwe klok weer meer de uitstraling van voor de Tweede Wereldoorlog.

Bij een bombardement in de Tweede Wereldoorlog ging de historische klok in de voorgevel van het pand verloren. Er kwam tijdelijk een vervangend exemplaar, maar het NS-station moest het jarenlang zonder klok stellen.

Een doorn in het oog van ProRail en de NS. "Het is een monumentaal gebouw en de klok is onderdeel van de identiteit van het station", zegt NS-stationsmanager Peter Ananias.