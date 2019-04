Nu toch oprichting van een Drents Gasberaad

Het gaat dus ook om schade van olie- en zoutwinning. Het gasberaad werd opgericht in de Sprookjeshof in Zuidlaren.Twee jaar geleden ontstond voor het eerst het plan om een vereniging op te richten waar mensen met aardbevingsschade samen in konden optrekken om hun gelijk te krijgen bij de NAM. Na wat getouwtrek heen en weer ontstond er geen Drents Gasberaad, maar wel een Platform Mijnbouwschade. Dit kwam echter niet van de grond."Dus willen we nu alsnog een Drents Gasberaad", aldus John Franke, raadslid van Leefbaar Tynaarlo. Hij stoorde zich hevig aan de uitspraken van commissaris van de koning Jetta Klijnsma in het tv-programma Pauw en Jinek. Klijnsma noemde de kleine gasvelden daarin steevast 'gasveldjes'.Het eerste actiepunt van het gasberaad is dan ook: met Klijnsma om tafel voor een stevig gesprek. "De provincie moet ook in Den Haag goed opkomen voor de belangen van aardbevingsgedupeerden", aldus Franke. Daarnaast wil het beraad een omgekeerde bewijslast zien te bewerkstelligen, ook voor kleine gasvelden.Volgens Annemarie Heite, die ook aanwezig was, moet het Gasberaad vooral leren van de Groningse fouten. Ze verwees bijvoorbeeld naar een onderzoek van RTV Noord, waaruit blijkt dat Groningse gemeenten en provincie geen grip hebben op het gasdossier. "Blijf dus met elkaar in gesprek en zoek de verbinding."Raadslid John Franke van Leefbaar zit het Gasberaad voor en zegt na een halfjaar op te stappen. Franke: "Want er mag geen politieke inmenging in het beraad zijn." Andere bestuursleden zijn Ronald Stokebroek, Mark Folkers, Roelof de Jonge en oud-statenlid Ko Vester.