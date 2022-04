Wat is er dit paasweekend te doen in Drenthe?

Het is weekend! Paasweekend! Dat betekent eieren zoeken, je ziek eten in chocolade eitjes, noten kraken, rondwandelen over woonboulevards en een paasvuur bezoeken. Maar het is ook het weekend van de wederopstanding. De herrijzenis van FC Emmen. Na de degradatie van vorig seizoen kan de club vanavond terugkeren naar de eredivisie. Dat betekent, bij winst, een volksfeest in Emmen. En wat er verder te doen is dit weekend in Drenthe? Dat ontdek je hier.

We komen niet om het voetbal heen. Vanavond om 20.00 uur wordt de wedstrijd tussen FC Dordrecht en FC Emmen afgetrapt. Het knusse stadionnetje aan de Krommedijk zal bomvol met Drentse supporters zitten. Ga jij niet naar Dordrecht? Luister dan vanaf 19.30 uur naar Radio Drenthe, waar Niels Dijkhuizen, René Posthuma en Tom Meijers live commentaar geven tijdens het duel.

Feestje, feestje... op het Raadhuisplein

Leg je FC Emmen-sjaal of shirt maar alvast klaar. Mochten de voetballers van FC Emmen winnen van FC Dordrecht, dan is promotie een feit. Vannacht keert de selectie terug in Emmen, zaterdagmiddag zal er vanaf 16.00 uur een enorm feest zijn op het Raadhuisplein. 15.000 supporters worden verwacht en daarmee zal het plein bomvol staan. Wees dus ruim op tijd aanwezig. Of kom niet, als ze onverhoopt niet winnen vanavond.

Paasvuren

De brand erin en wegjagen die boze geesten. De eeuwenoude paasvuurtraditie gaat dit jaar weer door. Verspreid door de hele provincie zijn er tientallen paasvuren. Wil je weten waar de bulten staan en of ze op zaterdag, zondag of maandag worden aangestoken? Kijk nu op de R TV Drenthe-paasvuurpagina

Cultuurhappen in de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe

Heb je niet zoveel met de voetbalcultuur, maar meer met kunst? Dan zou je dit weekend kunnen gaan cultuurhappen in de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe. Museum Valse Kunst en Miramar Zeemuseum in Vledder en het OERmuseum in Diever openen dit weekend weer de deuren. Valse Kunst start het seizoen met de expositie 'Wereldbeelden' van de Drentse Gineke Zikken. Bij Miramar aandacht voor de wereldwijde vervuiling in de expositie 'Plasticsoep'. OERmuseum heeft een tentoonstelling over urnenvelden in Zuidwest-Drenthe en organiseert workshops, wandelingen, fietstochten en lezingen. Meer informatie op www.deschatkamers.nl

Terug naar de oertijd

Waan jezelf voor even in de oertijd dit weekend in het Hunebedcentrum. Ontdek het wol dat de oermensen gebruikten, hun amuletten, pijl en boog, vuur en verhalen. Ruik hun kleding, voel hun sieraden en ontdek hun gewoonten. Op zaterdag 16 en zondag 17 april komt in het Hunebedcentrum de prehistorie letterlijk tot leven.

Wandelen in de volle maan

Ahoeoeoeoe! Het is zaterdag volle maan. Als je niet bang bent voor weerwolven, dan is het hartstikke leuk om er 's avonds op uit te trekken. Dat kan onder meer in Sleen en bij het Boomkroonpad. De wandeling over het Sleenerzand begint om 20.00 uur op de parkeerplaats Staatsbosbeheer Kibbelveen tussen Noord-Sleen en Schoonoord. Ook de wandeling bij het Boomkroonpad begint om 20.00 uur en duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Aanmelden voor de wandelingen is noodzakelijk en kan op https://www.staatsbosbeheer.nl/vollemaanwandelingen

Met de stoomtrein