Nieuwe autotunnel in Assen lek: BAM moet repareren

De nieuwe Overcingeltunnel, die langs het station loopt, is nog geen jaar oud . Maar afgelopen winter is er waterlekkage ontdekt. "We hebben meteen BAM gevraagd of dit normaal was, dat het water daar langsliep, en die zeiden dat het zo niet hoorde. Er bleken haarscheurtjes in de bovenkant van de tunnelbak te zitten, op plekken waar we ze niet wilen hebben. Er komt altijd wel water doorheen, maar op die plekken was het dus niet de bedoeling", zegt Vlieg.Volgens Vlieg heeft bouwer BAM ook meteen erkend dat het niet goed is. De Overcingeltunnel is ontworpen en gebouwd om honderd jaar mee te gaan. BAM is de eerste twintig jaar verantwoordelijk voor het onderhoud, zo blijkt uit de overeenkomst voor de tunnelbouw."We zijn ook met BAM in overleg, hoe ze dit gaan repareren", zegt wethouder Vlieg. Wat de extra kosten zijn, kan Vlieg niet zeggen. Ook is nog niet duidelijk wanneer het herstelwerk uitgevoerd wordt. "Maar de tunnel zal er wel voor afgesloten moeten worden, dus we moeten het goed afstemmen op de andere werkzaamheden in de stad. Dit willen we slim plannen, maar bedoeling is wel dat we dit binnen een jaar oplossen."Intussen heeft de gemeente wel intern en extern juridisch advies ingewonnen en is BAM formeel aansprakelijk gesteld voor de onvolkomenheden. Er is meer dan twee jaar aan de Overcingeltunnel gebouwd. Hij is ruim 300 meter lang, waarvan 170 meter overdekt. De kosten waren ruim 22 miljoen euro.Vorig jaar juni presenteerde wethouder Vlieg trots de nieuwe autotunnel, terwijl er nog gewerkt werd aan het wegwerken van lekkages.