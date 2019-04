Dick Lukkien: Ik kan hier wel verder mee

NAC komt dichterbij, maar misschien is de zege van NAC wel gunstig voor ons. Daardoor blijft het gat naar de eerste club boven de streep, dat is nog steeds Excelsior, maar één punt. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over de zege van NAC bij Excelsior

Pijnlijke avond FC Emmen: Verlies en NAC wint

Lukkien doelde daarmee op het laatste half uur, waarin de Drentse club ondanks een 5-0 achterstand niet het hoofd het in de schoot wierp maar met de steun van het publiek bleef strijden voor een doelpunt en later ook nog een tweede treffer. "Bovendien vond ik dat het in de eerste helft aardig stond, alleen speelden we tegen een ploeg die uiterst effectief was. Het eerste schot op onze goal was meteen een doelpunt en vlak voor rust letten we niet goed op bij een vrije bal. Dan wordt het het 0-2 en is de wedstrijd bij je vandaan. Overigens was het in het eerste kwartier na rust van onze kant wel dramatisch."Door de zege van NAC op Excelsior is de formatie uit Breda FC Emmen tot op vier punten genaderd. "Misschien is die uitslag (2-1 voor NAC) wel gunstig voor ons. Daardoor blijft het gat naar de eerste club boven de streep, dat is nog steeds Excelsior, maar één punt. En ja, NAC komt dichtterbij... maar we spelen nog tegen NAC en De Graafschap. Bovendien komen Heerenveen, Utrecht en Groningen nog op bezoek. Dus als we iets willen is dit misschien ook wel een goede uitslag. We moeten gewoon proberen om nog twee of drie keer te winnen."