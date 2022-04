Promotiekoorts in Emmen: 'Het gaat gewoon gebeuren vanavond'

Nooit kreeg een uitwedstrijd bij FC Dordrecht zoveel aandacht in Emmen en omstreken als vandaag. Als FC Emmen vanavond wint, keert de club na een jaar terug op het hoogste niveau. En dus broeit het al de hele dag in Emmen.

De spelersbus van FC Emmen is vanmiddag onder grote belangstelling vertrokken bij de Oude Meerdijk. Een laatste aanmoediging van de thuisblijvers, die de wedstrijd niet in het stadion gaan volgen.

Opwinding over de promotie heeft zich de laatste dagen meester gemaakt van de stad. Zoals op de markt vanochtend. Ogenschijnlijk een zoals iedere week, maar 's ochtends vroeg is al duidelijk dat het een bijzondere dag kan worden. Marktkooplui spelen er slim op in.

'Klompen al een maand klaar'

Zoals klompenverkoper Frits Veurink. "Emmen kan promoveren, daar moeten we aandacht aan schenken dacht ik. Daarom heb ik klompen gemaakt met FC Emmen erop. Je kunt er op lopen, maar je kunt er ook een flesje bier mee openmaken."

Ideaal voor de fans die in de overkapping achter het huis de wedstrijd volgen. "Er zit een beugel aan, die hang je gewoon op in de blokhut of aan de veranda, en dan valt het doppie mooi in de klomp."

Veurink maakt de merchandise van partijen afgekeurde klompen. Hij schildert en brandt ze zelf en voorziet ze van een logo. Daarbij liep hij al flink voor de muziek uit. "Ik had ze een maand van tevoren al klaar, want ik dacht: dat gaat goed komen met Emmen. Maar als ze het niet redden, halen we het er weer af, dan doen we er gewoon weer wat anders op."