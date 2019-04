Woonwagenkamp De Ark in Emmen krijgt mogelijk dertig nieuwe plekken

https://www.facebook.com/extra.emmen/posts/296613174596102 ">

Eén van de personen die al zo lang op de wachtlijst staat, is Marie Bosma van werkgroep De Rolleman. "Ik sta al vanaf mijn achttiende ingeschreven. Dat is twintig jaar. En dan ben ik nog niets eens diegene die het langst ingeschreven staat."De werkgroep deed tijdens de raadsvergadering afgelopen week een emotionele oproep voor meer plaatsen. Wethouder Jisse Otter ging met ze in overleg. Tijdens dit overleg deed Otter de toezegging dat er onderzoek naar dertig nieuwe plekken op het kamp zou worden gedaan."We denken dat het een hele goede stap is, nu al", vertelt Bosma. "Het is in zoverre concreet dat het wel een toezegging van de wethouder is. Het is nog niet schriftelijk, maar we gaan er vanuit dat het allemaal goedkomt."Inmiddels is de gemeente begonnen met bodemonderzoek op de gewenste locatie. "Op het oude trainingsveld. Dat is de plek die wij ook aangewezen hebben." Volgens Bosma moet er nog wel het nodige aan vooraf gaan. "We kunnen te maken krijgen met het bestemmingsplan, met bezwaren."De werkgroep hoopt dat de plekken er over twee jaar zijn. "De tekeningen hebben we gezien. Zoals het nu lijkt, worden die gebruikt. Onder voorbehoud natuurlijk."Bosma is blij met de mondelinge toezegging. Ze hoopt dat ook zij, na twintig jaar op de wachtlijst, eindelijk kan verhuizen naar De Ark als de nieuwe plekken er zijn.