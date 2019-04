Woonlasten voor huiseigenaren in Zuidwest-Drenthe het laagst

Het CBS bekeek hoeveel huizenbezitters gemiddeld te besteden hebben en hoe hoog hun woonlasten zijn. Die woonlasten bestaan uit hypotheeklasten, energie- en waterrekening en gemeentelijke heffingen. Door die twee bedragen tegen elkaar af te zetten, kun je zien welk deel van het inkomen op gaat aan woonlasten.In Zuidwest-Drenthe is dat 26,6 procent. In geen enkele andere regio is dat percentage zo laag. In Oost-Drenthe is het meer dan dertig procent: 30,5 procent. Het noorden van de provincie zit daar met 29 procent tussenin. Dat is precies gelijk aan het landelijk gemiddelde.Toch zijn de woonlasten in het oosten van de provincie niet veel hoger dan in de regio Meppel-Hoogeveen: 868 om 861 euro om precies te zijn. Maar omdat het gemiddelde inkomen in het Oost-Drenthe lager ligt, slokken de woonlasten daar een groter deel van dat inkomen op.In het noorden van de provincie zijn de woonlasten met 956 euro wat hoger, maar de inkomens ook. Daarmee komt de regio dus in verhouding op het landelijk gemiddelde uit.Overigens zijn huurders veel duurder uit dan de huizenbezitters. Zij zijn gemiddeld 38,1 procent van hun inkomen kwijt aan huur en andere woonlasten.Dat komt niet doordat de inkomens van huurders lager liggen: voor hen zijn de kosten veel hoger. Sinds 2012 is het verschil tussen kopen en huren gegroeid, in het nadeel van de huurders.