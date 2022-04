Vliegvelden Eelde en Rotterdam gaan samen voor duurzamer luchtvaart

Groningen Airport Eelde en Rotterdam The Hague Innovation Airport gaan samenwerken op het gebied van duurzame luchtvaart. De twee vliegvelden zijn allebei bezig met het milieuvriendelijker maken van de luchtvaart, maar hebben hun eigen aandachtsgebieden.

In Eelde ligt de nadruk op waterstof, elektrisch vliegen en het vliegen met drones; in Zuid-Holland zijn ze gespecialiseerd in het vliegen op duurzame kerosine, ook wel bekend als SAF. Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde en Miranda Janse van de Rotterdamse luchthaven, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel om nog duurzamer te gaan werken en meer mogelijk te maken.

'Kennis delen'

"Door kennis te delen, in projecten samen te werken en gebruik te maken van elkaars netwerk kan de transitie worden versneld," aldus Meiltje de Groot. Ze is blij met de samenwerking: "Wij ambiëren hetzelfde doel: de transitie die nodig is in de luchtvaart versnellen. Zowel het RHIA als GAE hebben eigen focusgebieden en expertises, maar juist door de handen ineen te slaan kan je hierin versnellen. Het netwerk kan versterkt worden en dit komt de sector ten goede. Bovendien kan je samen een brug slaan en de innovaties op gebied van duurzame luchtvaart een groter podium geven."

Zonne-energie omgezet in waterstof

Het waterstofproject in Eelde moet overigens beginnen, laat een woordvoerster van het vliegveld weten. "Het zonnepark op het vliegveld is er onderdeel van. De groene stroom die we daarmee opwekken, willen we omzetten in groene waterstof. Die kan weer worden gebruikt voor bagagekarretjes, trappen en het op temperatuur houden van een vliegtuig dat aan de grond staat."