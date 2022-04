20 jaar patat, cola en attracties in attractiepark Drouwenerzand

Gegil klinkt uit vele kinderkeeltjes in achtbaan Spinning Coaster, verderop hobbelen de jongste kinderen op een pony. Ouders zitten tevreden in het zonnetje op een terrasje, een kop koffie of een beker frisdrank binnen handbereik, de kinderen met een bakje patat en een frikandel in de hand. Dit is al twintig jaar de succesformule van attractiepark Drouwenerzand.

Wandel je door het attractiepark heen, dan waan je je op een luxe kermis. Spectaculaire attracties afgewisseld met rustig ronddraaiende draaimolens, her en der ingekocht en in de afgelopen jaren ingepast in het park. Het grote voordeel ten opzichte van een kermis? Je betaalt slechts eenmalig een entreeprijs, mag daarmee in alle attracties en ondertussen kun je de hele dag genieten van patat en frisdrank, maar ook vers fruit en belegde broodjes.

Van oude speeltuin tot kermis

Hoe anders was de situatie in 1994, toen eigenaar Bert van der Linde het park kocht van oprichter Hendrik Buntjer. Nou ja, park? Een luxe speeltuin die enkele tienduizenden bezoekers trekt. "Er was al jaren niets meer aan gebeurd", kijkt Van der Linde terug. "Het was een speeltuin met gratis entree, waarbij het aantal bezoekers elk jaar minder werd. Buntjer had bovendien vooral ingezet op de congreswereld en de horeca. En ik durfde het in het begin niet anders te doen."

De geschiedenis van Drouwenerzand Attractiepark gaat terug tot het jaar 1956. Bakker Hendrik Buntjer begint een theeschenkerij. Voor de kinderen bouwt hij er een speeltuin bij. In de tientallen jaren daarna bouwt hij het uit tot een vakantiepark met speeltuin, een uitgaanscentrum. Je kunt er klimmen op klimtoestellen, glijden van glijbanen en schommelen op luchtschommels. En natuurlijk is er de kabelbaan. Met het hele gezin midgetgolfen of een ritje maken in een huifkar. Maar het absolute hoogtepunt zijn de botsauto's.