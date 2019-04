Bartje mag blijven

Gisteren plaatsten ondernemers een acht meter hoge Bart in een weiland langs de A28 bij Assen - tegenover de TT-letters. Het is een symbolische actie: noorderlingen zijn te bescheiden en kunnen zich gerust wat meer laten gelden. Het beeld staat niet toevallig met het gezicht naar het westen."Het is een leuk, ludiek ding. We zijn gisteren even gaan kijken en het ziet er degelijk uit", aldus de gemeente Midden-Drenthe. Maar een vergunning is er nog niet. Die gaat er wel komen, schat de woordvoerder in."We moeten even goed kijken naar de deugdelijkheid en de veiligheid. Maar als dat inderdaad in orde is, komt er wel een vergunning."De initiatiefnemers zeiden gisteren dat ze hoopten dat het beeld drie of vier weken kon blijven staan.