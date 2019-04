Regenboogfestival in Emmen: 'Dit heeft Noord-Nederland niet eerder gezien'

De eerste details over het evenement werden uit de doeken gedaan tijdens een perspresentatie in Hotel Ten Cate in Emmen. De gevel van het gebouw werd als pr-stunt aan het begin van de week bedekt met een reusachtig spandoek, in de kleuren van de regenboog en met de tekst #ikvalop.Bij mede-initiatiefnemer Wesly Struik van Stichting Cocoloco ontstond het idee voor het festival tijdens een vakantie op Gran Canaria. "Ik lag in een zwembad, met een heerlijk zonnetje en drag queens om mij heen. Dat vakantiegevoel wilde ik graag naar eigen land halen. Op ons festival kan iedereen zichzelf zijn. Het draait allemaal om respect."Emmen heeft al een status als regenbooggemeente. "Maar daar doet Emmen helemaal niets aan", aldus Struik. "Eén keer per jaar wappert hier een vlag en dat is het dan. We zijn naar de gemeente gegaan en toen is het balletje gaan rollen. We krijgen hier iets wat Noord-Nederland niet eerder heeft gezien."Op het Regenboogfestival verrijst onder meer een opblaasbare kerk, waar mensen voor een dag met elkaar kunnen trouwen. Ook zijn er andere activiteiten zoals een schuimparty, karaoke en een picknick met roze mandjes. De organisatie heeft met Raffaëla Paton en Berget Lewis ook al twee artiesten gestrikt. Het Regenboogfestival is gratis toegankelijk en wordt gehouden op het Raadhuisplein en het Marktplein.