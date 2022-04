'Meng supporters bij wedstrijden FC Emmen als beloning voor goed gedrag'

Uit- en thuissupporters met elkaar mengen voor en na thuiswedstrijden van FC Emmen; burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen ziet dat wel zitten. Sterker nog, hij wil het proberen. Dat meldt hij aan de vooravond van de mogelijke promotie van FC Emmen naar de eredivisie. Als de club vanavond van FC Dordrecht wint, speelt het volgend seizoen op het hoogste niveau.

Het gaat Van Oosterhout er niet om dat supporters van de verschillende clubs door elkaar in een vak gaan zitten. "Daar gaat de KNVB over, dat mag ik niet beslissen. Maar wat zou het leuk zijn als supporters elkaar wat meer zouden kunnen ontmoeten voor en na de wedstrijd. Je ziet dat in Engeland en Duitsland ook gebeuren."

"Stel je voor: de supporters komen voor een wedstrijd op zondag om een uur of elf bij elkaar, spelen zelf een potje voetbal en drinken dan samen een biertje met een broodje kroket erbij", vervolgt de Emmer burgemeester. "Dan gaan ze de vakken in voor de wedstrijd en na afloop komt iedereen weer mooi bij elkaar. Dat is voor mij het beeld van een mooie voetbaldag. Het gaat mij vooral om de sfeer voor en na de wedstrijd, dat je daar veel meer gezelligheid hebt en meer het idee van een voetbalfeest."

Van Oosterhout benadrukt wel dat hij niet naïef is en zich realiseert dat het niet met supporters van alle clubs kan. "Maar kijk bijvoorbeeld eens naar Heracles. Daarmee zou het best kunnen. Waarom doen we dan zo vreselijk ingewikkeld met bussen achter hekken en de supporters na afloop heel snel afvoeren?"

'Emmen geeft het goede voorbeeld'

Voordat zo'n experiment wordt gehouden wil Van Oosterhout om tafel met clubs die op bezoek komen, de politie en de Emmen-supporters. "Want laat duidelijk zijn, FC Emmen geeft het goede voorbeeld. De supporters gedragen zich fantastisch. Dan zeg ik: geef ze daar nou eens een beloning voor en laat ze zelf uitvinden hoe dit zou kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat we dit met heel veel supportersverenigingen kunnen bespreken."

In het verleden stonden er hekken met prikkeldraad om voetbalvelden heen, schetst Van Oosterhout. "Die zijn uiteindelijk weggehaald en dat gaat ook goed. Mensen rennen niet het veld op, op een enkel dronken droppie na, maar die krijgt dan een stadionverbod voor vijf jaar. Het gaat wel eens mis, maar dat is toch geen reden om dit niet te proberen? Als je een ongeluk krijgt met je auto, laat je die daarna toch ook geen tien jaar staan?"

'Gezonde spanning'

Of hij gespannen is voor vanavond? Toch wel een beetje, erkent Van Oosterhout. "Ik ben wakker geworden met gezonde spanning, net als duizenden andere Drenten die zich afvragen wat het gaat worden, denk ik. Dat heeft de burgemeester van Emmen ook." Hij is zelf bij de wedstrijd in Dordrecht. "Ik denk dat het heel gezellig wordt daar."

Maar hij denkt ook dat het geen gemakkelijke wedstrijd wordt. "Ik heb zelf ook veel gevoetbald en kampioenswedstrijden zijn vaak niet de beste wedstrijden. Ik denk dat Emmen het uiteindelijk wel gaat redden, maar het zou me verbazen als ze zo over Dordrecht heenlopen, dus ik denk dat het wel eens een heel spannende wedstrijd kan worden."