Kinderdagverblijven in Drenthe willen fuseren

Partou heeft vestigingen in Borger, Hoogeveen, Meppel en Nieuw-Buinen. De vestigingen van de KidsFoundation heten in Drenthe Smallsteps, en zijn te vinden in Assen en Hoogeveen.De bedrijven horen bij de grootste in de kinderopvang, met in totaal 650 vestigingen in het hele land. Er werken samen zo'n 8.000 medewerkers.Beide kinderopvangorganisaties hebben volgens topvrouw Jeanine Lemmens van KidsFoundation de afgelopen jaren structureel geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit. De combinatie van Partou en KidsFoundation "voegt het beste van beide kinderopvangorganisaties samen", zegt zij tegen de NOS Boink, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, heeft vertrouwen in de nieuwe fusieorganisatie. De voorzitter zegt dat grote instanties de kwaliteit van de opvang meestal erg serieus nemen.