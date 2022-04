Alliantie werkt aan veilige sportcultuur voor LHBTI'ers in Emmen

Workshops

De gemeente Emmen is betrokken, maar heeft geen kant-en-klaar programma klaarliggen. "Wat we gaan doen is samen met verenigingen kijken wat we allemaal gaan doen", legt de woordvoerder uit. "Met elkaar gaan we de acties bepalen."

Waar in ieder geval aan wordt gedacht, is workshops geven bij verenigingen. "Workshops voor trainers, hoe kunnen zij als rolmodel kunnen optreden voor de leden. Ze moeten weten hoe ze moeten reageren en hoe ze mensen benaderen." Naast trainers worden er per club mensen gezocht die affiniteit hebben met het onderwerp, om het bewustzijn binnen verenigingen verder te ontwikkelen.

Ook studenten van sportopleidingen worden tijdens hun studie bewust gemaakt van de rol die zij gaan spelen. Verder wordt er met verantwoordelijken in de sportwereld, gemeente en provincie gesproken over de LHBTI-problemen in de sportwereld.

Pilot

Alliantie Gelijkspelen is een landelijk samenwerkingsverband van partijen die opkomen voor LHBTI'ers in de sportwereld.