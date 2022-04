Dames Sudosa-Desto volgend seizoen in eredivisie

Het is volleybalclub Sudosa-Desto uit Assen gelukt. Volgend seizoen speelt het eerste damesteam in de eredivisie. Dat heeft volleybalbond NeVoBo bekend gemaakt.

De dames van Sudosa-Desto kennen een topseizoen. Het team staat bovenaan in de Topdivisie, maar promotie is door corona dit jaar niet mogelijk. Toch is de licentieaanvraag positief beoordeeld. Een van de voorwaarden is dat de Assenaren komend seizoen met een begroting van minimaal 75.000 euro werken. Daarnaast moet onder meer de sporthal eredivisiewaardig zijn, moet er minimaal vijftien uur per week worden getraind en moet de club organisatorisch er klaar voor zijn.