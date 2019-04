Buurtbewoners stappen naar Raad van State om komst KFC Emmen

Een buurtbewoner, die naar eigen zeggen namens vijf buurtbewoners optreedt, heeft beroep ingediend bij de Raad van State tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Deze omwonenden zien de komst van het kiprestaurant niet zitten.Ook is er een voorlopige voorziening aangevraagd. Dat houdt in dat de bouw nog niet kan beginnen tot de Raad van State zich buigt over die voorlopige voorziening. "Als er alleen beroep was aangetekend, zou dat wel kunnen", zegt een woordvoerder van de gemeente Emmen.Het was de bedoeling dat de KFC in 2018 open zou gaan in Emmen. Dat zou dan de eerste KFC in Drenthe zijn. Inmiddels heeft de keten een vestiging in Assen geopend. Het proces in Emmen liep vertraging op, omdat het bestemmingsplan nog gewijzigd moest worden. De gemeenteraad moest daar eerst akkoord mee gaan. Vervolgens konden omwonenden een zienswijze indienen en naar de Raad van State stappen. Dat is dus nu gebeurd.Wanneer de bouw wel kan beginnen, is niet duidelijk. "We wachten nu op de uitspraak over de voorlopige voorziening. Dat kan maanden, maar ook een paar weken duren. We hadden ook niet een vaste datum waarop we wilden beginnen", aldus de woordvoerder.Wel heeft de gemeente op de locatie wat snoeiwerkzaamheden verricht, zodat er gelijk met de bouw begonnen kan worden zodra dat kan. "Anders moesten we wachten tot na het broedseizoen."