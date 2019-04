Heien voor eerste windmolen sneller klaar dan verwacht

"We hadden in onze planning natuurlijk een marge ingebouwd, want je weet bij zo'n eerste locatie niet wat je misschien tegenkomt, maar het heien is zeer voorspoedig verlopen", zegt woordvoerder Elzo Springer van windpark Drentse Monden Oostermoer.Platform Storm is boos dat het heien niet vooraf bij omwonenden via een brief is aangekondigd. Volgens de actiegroep is dat een wettelijke verplichting. Springer bestrijdt dat. "We hebben dat nog uitgezocht, er is alleen een meldingsplicht richting de gemeente."De woordvoerder erkent wel dat het netjes was geweest om omwonenden vooraf persoonlijk te informeren. "Bij de andere locaties waar we zullen gaan heien is dat zeker onze bedoeling." In totaal staan er 45 turbines gepland.Rond de eerste windmolen wordt in de loop van deze maand opnieuw een test gedaan, waarbij een kleine zender op een kraan een signaal zal uitzenden. Vervolgens wordt gemeten wat het effect daarvan is op Lofarantennes in de omgeving. Volgens Springer worden de uitkomsten van die metingen pas in het najaar bekend.