Volleybalbolwerk Sudosa-Desto krijgt glans terug

De Asser vereniging is in ieder geval ambitieus. "De promotie naar de eredivisie is voor ons een eerste stap. Vanaf nu gaan we verder bouwen aan de professionalisering rond het damesteam. Op den duur willen we graag in het linkerrijtje spelen. En ooit een keer de titel behalen, dat zou het ultieme zijn", droomt Barkhuis.

Maar voorlopig wordt er vooral geprofessionaliseerd. Dat betekent meer trainen en betere faciliteiten. "Op deze manier willen we onze talenten zo lang mogelijk vasthouden bij de vereniging. We hebben al veel spelers die in Groningen studeren en bij ons spelen, maar nu we ook eredivisievolleybal bieden zijn we nog aantrekkelijker."

Nog geen professionals

Eredivisievolleybal betekent niet direct dat speelsters professionals zullen worden. "De meeste kosten gaan zitten in de extra zaalhuur omdat we meer gaan trainen. Daarnaast gaan de kosten van de trainingsstaf omhoog en zullen we licentiekosten moeten betalen. Dan kom je al snel op een bedrag van 75.000 euro aan kosten per seizoen. We zijn nu aan het kijken hoe we het voor speelsters interessanter kunnen maken om bij ons te komen spelen. Bijvoorbeeld door een extra auto beschikbaar te maken, zodat speelsters samen uit bijvoorbeeld Groningen naar de club kunnen rijden."

Ondertussen wordt er hard gewerkt om het team volgend seizoen eredivisiewaardig te maken. Enkele speelsters zullen een stapje terugdoen en daarvoor zullen nieuwe speelsters moeten komen. Barkhuis: "We willen zoveel mogelijk met het team van dit jaar gaan spelen. Daarnaast kijken we of we enkele oud-speelsters met eredivisie-ervaring terug kunnen halen naar Assen."

