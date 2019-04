Veenbrand bij Nijeveen moeilijk bereikbaar voor brandweer

In de wijde omgeving zijn rookwolken te zien (foto: persbureau Steenwyck/Rhoxana Ynema)

In de wijde omgeving van het Overijsselse Wanneperveen, even over de provinciegrens bij Nijeveen, waren flinke rookwolken te zien. Die kwamen van een veenbrand die vanochtend uitbrak aan de Gasthuisdijk.