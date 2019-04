Alleen grondwater op de Hondsrug nog niet op normaal peil

Door de vele regen in maart is de grondwaterstand weer normaal. Alleen die op de Hondsrug nog niet. Hoe komt dat?

Volgens Martin Hilferink van waterschap Vechtstromen heeft het verschillende redenen dat de grondwaterstand weer een normaal peil heeft bereikt. "Ten eerste heeft het in maart dubbel zoveel geregend als normaal", vertelt Hilferink."Daarnaast hebben we vrij vroeg in het traject de stuwen omhoog gezet. Zo kunnen we zoveel mogelijk water vasthouden. Doordat het water hoger staat, wordt water de grond ingedrukt en kan het grondwater niet omhoog komen."Waarom heeft dit op de Hondsrug dan niet geholpen? Droogtecoördinator Robert de Lenne van Vechtstromen legt uit: "De Hondsrug is afhankelijk van regen. Omdat het hoger ligt kunnen we geen water toevoeren uit het IJsselmeer."