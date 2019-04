Ook Groningse ondernemer trekt zich terug na dreigbrief

Het gaat om bouwbedrijf Dieterman CV in Westerlee meldt RTV Noord. Eigenaar Jos Dieterman verklaarde erg geschrokken te zijn."Ik heb te veel personeel waar iets mee kan gebeuren. En ik heb een vrouw en kinderen en wil niet het risico nemen dat er iets met hen gebeurt." Dieterman benadrukt dat hij niets te maken heeft met de aanleg van het windmolenpark. 'Ik ben benaderd om grondwerkzaamheden te doen voor transformatorhuisjes van netbeheerder TenneT. Er is geen enkele link met het windmolenpark."Eerder stapte wegenbouwbedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen uit Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Ook bij dat bedrijf werd een dreigbrief van windmolenactivisten bezorgd."U heeft 48 uur de tijd om uw onderneming veilig te stellen", staat in de brief die dinsdag per post bezorgd werd. De dreigbrief lijkt op de brief die Avitec kreeg. Het taalgebruik, lettertype en opmaak zijn identiek. Bij de nieuwe dreigbrief is de vorige, gericht aan Avitec, ingestoken.