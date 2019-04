Ook Groningse ondernemer uit windmolenpark na dreigbrief

Om welk bedrijf het gaat, wil de politie niet zeggen. Wel zegt een woordvoerder dat er een groot onderzoek is gestart en dat er ook al veel tips binnen zijn gekomen.Eerder stapte wegenbouwbedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen uit Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Ook bij dat bedrijf werd een dreigbrief van windmolenactivisten bezorgd."U heeft 48 uur de tijd om uw onderneming veilig te stellen", staat in de brief die dinsdag per post bezorgd werd. De dreigbrief lijkt op de brief die Avitec kreeg. Het taalgebruik, lettertype en opmaak zijn identiek. Bij de nieuwe dreigbrief is de vorige, gericht aan Avitec, ingestoken.