Jubilerend Drouwenerzand gooit parkdeuren weer los: 'Echt een topdag'

Wat opvalt is dat er vooral veel toeristen uit Duitsland naar Drouwenerzand zijn gekomen. Rijen dik staan mensen te wachten op attracties en met name bij het snackrestaurant, waar je onbeperkt frikadellen, kroketten en patat kunt halen. Veel bezoekers nemen het ervan en brengen stapels met Hollandse snacks mee naar het terras. Zo'n zeventig ton patat gaat er per seizoen in Drouwenerzand doorheen.

Die all inclusive-catering is volgens Van der Linde een belangrijk onderdeel van de succesformule van zijn park. "Toen ik twintig jaar geleden startte, wist ik dat ik me moest onderscheiden van andere pretparken en speeltuinen. Met mijn attracties lukte dat niet, dus bedacht ik maar dat mensen al het eten bij de prijs in kregen."

Nieuwe attractie?

Twee decennia later is de pretparkeigenaar het werk nog lang niet zat. Hij springt bij tijdens het bakken van patat en helpt graag mensen tijdens het in- en uitstappen van de attracties. En hij blijft nadenken over de toekomst.