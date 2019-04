Taakstraf voor 20-jarige inbreker uit Gieterveen

Een 20-jarige man uit Gieterveen is vandaag veroordeeld tot een celstraf en taakstraf. Samen met een 18-jarige man uit Onstwedde roofde hij een woning en voetbalkantine leeg in Ter Apel.

De man uit de gemeente Aa en Hunze werd ook veroordeeld voor een inbraak bij de tennisvereniging en een supermarkt in Emmer-Compascuum.De Drent heeft 240 uur werkstraf opgelegd gekregen, 100 uur meer dan geëist door het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast krijgt hij negen maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk. Dit heeft hij in voorarrest al uitgezeten. De Gietervener heeft ook een locatieverbod van een jaar voor de gemeente Ter Apel.De 18-jarige man uit Onstwedde krijgt een jaar jeugddetentie, waarvan ruim een half jaar voorwaardelijk. Het OM eiste dezelfde straf. Hij werd ook verdacht van de inbraak bij de tennisclub, maar de rechtbank kan dit niet hardmaken.De diefstallen vonden plaats tussen juli en oktober vorig jaar. Op 25 oktober vielen ze door de mand, toen het alarm van de voetbalkantine van FC Ter Apel afging. Camera's legden de inbrekers vast.Ze pleegden de inbraken in hun proeftijd. De twee hebben al flinke strafbladen, waarmee de rechter rekening hield in zijn strafeis.Beide mannen moeten een schadevergoeding van 746 euro betalen aan de bewoners van de woning in Ter Apel. Daarnaast moeten ze zich onder andere melden bij de reclassering en zich laten behandelen en begeleiden.