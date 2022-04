Supportersbussen onderweg naar Dordrecht, mogelijk veel meer FC Emmen-fans aanwezig

"Het is geweldig, niet alleen vandaag, maar als je naar het hele seizeon kijkt is het uitvak waar wij op bezoek gaan bijna altijd uitverkocht", zegt Zwiert Buurke, voorzitter van supportersvereniging Rood-Wit vlak voor vertrek. "Dan zit je bij FC Volendam met 400 man of bij De Graafschap. We proberen van elke wedstrijd een mooi feestje te maken."

FC Emmen speelt vanavond tegen FC Dordrecht, bij winst is promotie naar de eredivisie een feit. Hoeveel fans de Drentse club steunen in het Riwal Hoogwerkers Stadion is onduidelijk. "Wij gaan met twee bussen, de Brigata (harde kern, red.) heeft er twee en FC Emmen zelf heeft drie bussen geregeld. Dat is ongeveer 400 man in totaal", zegt Buurke.