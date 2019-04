Meld hier gevaarlijke verkeerssituaties bij jou in de buurt

RTV Drenthe neemt deze maand samen met de andere regionale omroepen de verkeersveiligheid onder de loep.Laat ons weten waar een onveilige situatie bij jou in de buurt is, door hieronder op de kaart de locatie te zoeken. Klik vervolgens rechtsboven op 'Voeg punt toe' en klik op de exacte locatie. Vul vervolgens het formulier in en klik op 'Insturen'. Zou je eventueel mee willen werken aan een tv- of radioreportage over jouw suggestie, vergeet dan niet je contactgegevens in te vullen.Je hebt tot en met Pasen de tijd om een melding te plaatsen en te stemmen op gevaarlijke situaties. Vanaf 3 mei zullen we de uitkomsten van dit onderzoek publiceren.