De mol: een hoop ellende of juist nuttig?

"Alle dieren hebben een nut", zegt boswachter Evert Thomas. "Ze vangen wormpjes, insecten en het is een beest wat heel veel zuurstof in de grond brengt."Mollen hebben erg sterke graafpoten. Daarmee maken ze met een soort schoolslag onder de oppervlakte een gangenstelsel. Dat doen ze behoorlijk snel: bij niet al te diepe gangen wel 12 tot 15 meter per uur. Dat gewroet zorgt voor bodemverbetering: ze mixen de boven- en onderlaag van de grond, de gangen geven de grond meer lucht en ze zorgen voor een betere drainage.Regenwormen zijn het belangrijkste voedsel van de mol. Ook slakken, spinnen en jonge muizen of eieren staan op het menu. Ze eten ook emelten: de larven van langpootmuggen. Emelten veroorzaken schade aan het gazon doordat ze gras(wortels) eten.Een tip op Wroeten is: 'van de nood een deugd maken'. Door bijvoorbeeld de omgewoelde grond te gebruiken als uitstekende basis (onkruidvrij!) voor zaai- en stekgrond.Mollen verjagen is niet zo makkelijk. Er zijn diverse diervriendelijke methodes waarvan de resultaten betwist worden. Mottenballen in de tunnels plaatsen bijvoorbeeld, of uitroken. Geluid de gangen in wordt op diverse websites genoemd. Laat een open fles (bodem eruit) uit een van de gangen steken. De wind maakt dan een fluittoon.Het lijkt misschien op een plaag als er vele molshopen verschijnen, maar een mol leeft solitair. Een gangenstelsel maken is aardig wat werk voor een mol. Als de tunnels niet meer bewoond zijn, staat er zo weer een andere mol voor de ondergrondse deur die dankbaar zijn intrek neemt. Een kleinere tuin heeft dus meestal met een enkele mol te maken en niet met een plaag. Mocht de mottenbal of het lawaai van de fles een mol wegjagen, dan kan er dus zo weer een nieuwe mol verschijnen.ROEG! ging mee met de cursus 'De mol begrijpen' van mollenbestrijder Peter Matter.