Ook dit jaar is het Activum in Hoogeveen hét toneel van Olympic Moves, een sportwedstrijd die jongeren tussen de 12 en 19 jaar kennis laat maken met sport! Aan de wedstrijden doen landelijk zo'n 300 middelbare scholen mee. Vandaag vindt de regionale finale in Hoogeveen plaats, waarbij het gaat om een plek in de landelijke finale.