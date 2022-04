Supporters in Emmen vieren promotie: 'Sfeer hier is geweldig'

In de cafés in Emmen werd vanavond massaal meegeleefd met FC Emmen. Op verschillende tv-schermen zagen de supporters hun favoriete club winnen bij FC Dordrecht. Door het resultaat keert FC Emmen na een jaar weer terug in de eredivisie.

In de extra tijd van de eerste helft zette Rui Mendes de Drentse club op voorsprong bij Dordrecht, dat laag staat geklasseerd op de ranglijst. Hij scoorde met een lob na een pass van Oussama El Azzouzi. "Geweldig, een superdoelpunt. En de sfeer hier is geweldig", genoot een supporter in Emmen.

"Het duurde lang, maar in de tweede helft gaan we er helemaal voor. En dan lopen we uit naar 4-0", blikte een andere fan vooruit. Die voorspelling kwam niet uit, Emmen hield het uiteindelijk bij die ene treffer. In het laatste kwartier speelde de ploeg van trainer Dick Lukkien met een man minder, omdat Keziah Veendorp door scheidsrechter Erwin Blank uit het veld werd gestuurd.

Door de zege hoeft Emmen niet naar de concurrentie te kijken. Een plaats bij de eerste twee in de Keuken Kampioen Divisie kan de Drentse formatie nu niet meer ontgaan. "Morgen hebben we een groot feest", stelde een supporter vrolijk vast.