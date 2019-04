'Rembrandtjes' te zien bij nieuwe expositie over Ot en Sien

Vaak wordt alleen onderwijzer Hindericus Scheepstra genoemd als maker van Ot en Sien. Toch waren de verhalen er nooit geweest zonder de Amsterdamse pedagoog Jan Ligthart en de Groninger tekenaar Cornelis Jetses.Ligthart en Scheepstra hadden voor die tijd vernieuwende ideeën over onderwijs. Ze verpakten leerstof in verhaaltjes. Dat deden ze onder meer met een nieuwe versie van de leesplank, het 'aap-noot-mies'. Jetses maakte de plaatjes. Naast Ot en Sien schreven ze ook andere boeken.Het Scheepstra Kabinet had al langer de wens om een expositie te maken over 'de grote drie'. Door tussenkomst van de Rijksuniversiteit Groningen werd de expositie het museum in de schoot geworpen. Een student wilde als stageopdracht graag de tentoonstelling samenstellen.Voor de expositie mag het Scheepstra Kabinet vroege schetsen van de Cornelis Jetses Stichting lenen. Daarop zijn de eerste versies van bekende plaatjes uit onder meer Ot en Sien te zien. Normaal mag je ze alleen bekijken met handschoenen aan en mondkapjes voor. Nu liggen ze veilig achter glas.De tentoonstelling is vanaf morgen in Scheepstra Kabinet in Roden te bezichtigen. Het is de bedoeling dat ze op den duur ook nog naar andere plaatsen in het land gaat. "Hoe mooi wil je het hebben", zegt Folkerts-Kalfsbeek. "In Roden bedacht, en dat gaat Nederland in."