Assen krijgt een eigen monopolyspel: 'Het Koopmansplein is de Kalverstraat'

Iedereen kan straks vastgoedmagnaatje spelen in Assen. Deze zomer verschijnt er een editie van Monopoly die puur gericht is op Assen. De Weierstraat, Rolderstraat en winkelcentrum Marsdijk; ze staan allemaal op het spelbord.

Het spel is een idee van Marcel Ellerie en Pim Albronta, beiden van serviceclub Kiwanis. "Daar halen wij geld op voor zieke en arme kinderen die het nodig hebben in en om Assen. Zodoende kwamen wij op het idee om een monopolyspel van Assen op de markt te brengen", legt Ellerie uit.

Voor het spel konden ondernemers zich inkopen. "Daar zijn we wel selectief in geweest", zegt Ellerie. "We zochten bedrijven die passen in de desbetreffende straat." Zo staat De Bonte Wever afgebeeld op de straat Stadsbroek, het Drents Museum bij de Kloosterstraat en de Scapino bij de Oudestraat. "Je gaat echt alle kanten op."

Kinderfonds

Al met al is daar 5.500 euro mee opgehaald. Dat geld wordt geschonken aan het Kiwanis Kinderfonds. "We zijn op zoek naar mooie projecten waar dit geld naartoe kan. We staan open voor tips", zegt Ellerie.

Het bord staat helemaal in het teken van Assen, waarop RTV Drenthe ook een grote rol heeft. "De kanskaarten zijn aan RTV Drenthe gewijd." En die kanskaarten hebben ook weer een link met Assen. "Daar hebben we ook geprobeerd een draai aan te geven. Het gaat bijvoorbeeld over het radiobudget, of over de erfenis van een notaris die meedoet."

'Verkoop gaat hard'