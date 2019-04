Op Tjak: Horizon Grand Prix Assen

Studenten tussen de 18 en 22 jaar gaan 'duurzaam racen' met zelfgebouwde schaalmodelauto's op waterstof. Ze zijn op afstand bestuurbaar. Het is de tweede editie van de Horizon Grand Prix Assen. De auto's zijn op afstand bestuurbaar en vijftien teams - waaronder vijf van het TT Instituut in Assen - gaan de strijd aan met elkaar voor het Nederlands kampioenschap. De auto's worden zes uur lang op de proef gesteld. Het team dat dan met zijn auto de meeste ronden heeft gereden, is de winnaar.