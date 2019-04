Rugby, een echte teamsport waarbij respect een van de belangrijkste kenmerken is. Overgewaaid vanuit Engeland, maakt Rugby nu ook een opmars in Drenthe. Bij Rugbyclub The Big Stones in Havelte houden ze daarom een Rugby Rumoer. Tijdens dit spektakel doet de club haar deuren open voor kinderen die kennis willen maken met de rugbysport. Vandaag maken niet alleen de kinderen kennis met rugby, maar ook onze eigen verslaggever Robbert.