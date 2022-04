DOS'46 A1 loopt landstitel mis en verliest in Ahoy van TOP A1

KORFBAL- DOS'46 A1 uit Nijeveen heeft in Rotterdam Ahoy naast de landstitel voor jeugdteams gegrepen. In een boeiende wedstrijd tegen TOP uit Sassenheim waren het de bezoekers uit Zuid-Holland die de wedstrijd in de slotfase beslisten: 20-15.

DOS begon zenuwachtig aan het duel en kwam daardoor in de openingsfase op een ruime achterstand: 4-0. Na de eerste treffer van de uitblinkende Jorne van der Zee wist de ploeg de zenuwen van zich af te gooien en kwam het terug tot 4-4. Beide ploegen ontliepen elkaar in het vervolg van de eerste helft niet veel, waardoor er na 25 minuten een ruststand op het scorebord stond van 8-7 in het voordeel van TOP.

"We weten dat ons team veerkracht kan tonen, dus in de tweede helft kan er nog van alles", zei trainer Kelvin Borrink. Dat gebeurde ook. DOS nam het initiatief én de voorsprong aan het begin van de tweede helft: 10-9. Daar reageerde TOP weer op. Het kwam via Mick van Nieuwenhuizen op een 15-13 voorsprong.

De ban gebroken

Die klap kwam DOS niet meer te boven. Vanaf dat punt werd de voorsprong voor TOP alleen maar groter. Met nog drie minuten te gaan werd de tussenstand 19-14 voor TOP. De ploeg nam een voorproefje op het feestje en korfbalde de wedstrijd rustig uit. Uiteindelijk tikten de seconden weg, werden er nog twee punten gescoord, maar ging de titel naar TOP: 20-15. Wat overheerst is de teleurstelling.