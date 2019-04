Lichte stijging aantal Drentse bedrijven in bouwnijverheid

Waren er op 1 januari 2018 in Drenthe nog 4.200 bedrijven in de bouwnijverheid, in januari dit jaar was dat aantal met honderd gestegen tot 4.300, een stijging van ruim 2 procent.De groei is vooral te danken aan een toename van het aantal eenmansbedrijven (ZZP'ers).Landelijk steeg het aantal bedrijven dat actief is in de bouwnijverheid met 8 procent naar 182.000 op 1 januari 2019. In Zuid-Holland was de grootste stijging. Het aantal bedrijven in die provincie groeide met 11 procent van 40.000 naar ruim 44.000.