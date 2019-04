GroenLinks wil sneller autoluwe straten in centrum Assen

GroenLinks wil in Assen een versnelling van het autoluw maken van aanloopstraten in het centrum, te beginnen in de Rolderstraat. Zo moeten fietsers en wandelaars meer ruimte krijgen.

Fractievoorzitter Hans Marskamp stelt dit aan de orde in schriftelijke vragen. Hij wil weten waarom het college van B en W het autoverkeer in de Rolderstraat toch niet in de ban heeft gedaan, terwijl bewoners dat volgens een enquête wel graag willen.GroenLinks was aanvankelijk blij dat er rond de herinrichting van de Rolderstraat gesproken werd over een pilot om deze straat autoluw te maken.Uiteindelijk heeft het college bij de herinrichting van de Rolderstraat niet gekozen voor het weren van auto's, maar voor de aanleg van twee verkeersplateaus. Die moeten te hard rijdende auto's afremmen en daarmee de grootste verkeersoverlast indammen. Maar dat gaat GroenLinks niet ver genoeg.GroenLinks-voorman Marskamp vindt dat het college meer werk moet maken van een autoluwe binnenstad. "Waarom worden er geen verdergaande maatregelen getroffen om de Rolderstraat nu al meer autoluw te maken, aangezien de bewoners dat ook graag willen."Ook wil GroenLinks weten welke straten rond het kernwinkelgebied nog meer in beeld zijn om autoluw te worden en of dat op korte termijn kan, na overleg met bewoners en ondernemers. "Dat draagt bij aan onze ambitie voor een mooiere binnenstad", zegt hij.Wethouder Roald Leemrijse gaf vorig najaar aan dat een autoluwe Rolderstraat nog 'een brug te ver was'. Eerst wilde hij nog laten onderzoeken uit welke straten rond het stadscentrum de auto ook geweerd moet worden.