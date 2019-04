Fraudeverdachte verschijnt niet op zitting

De 49-jarige Pascal M. uit Groningen is donderdag niet voor de rechter verschenen. Hij zou terecht staan voor oplichting en fraude, maar de dagvaarding die naar zijn adres in Groningen werd verstuurd, heeft hem niet bereikt.

Waar M. verblijft is onbekend. Het OM moet eerst zijn adres achterhalen, om opnieuw een dagvaarding uit te kunnen reiken. De zitting is uitgesteld.In december 2016 kwam aan het licht dat M. meerdere mensen zou hebben opgelicht. Hij trad onder andere op als hypotheekadviseur, liet grote bedragen overmaken en trok dan op het laatste moment de stekker eruit.Een van de slachtoffers kwam voor niets naar de zitting.In de Drentse voetbalwereld was hij enige tijd bekend als trainer in Emmen.