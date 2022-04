Op de N48 is vanmiddag een ongeluk gebeurd ter hoogte van Zuidwolde. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De N48 is tussen knooppunt Hoogeveen en Zuidwolde dicht. Verkeer moet omrijden via de route U55.