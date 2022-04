Harm Bootsman uit Assen regelt Oekraïne-opvang: 'Krijg meer voor elkaar dan de overheid'

Een van de mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis heeft genomen, is Aly Kampinga uit Assen. Een moeder en haar zoon verblijven sinds vorige week woensdag in haar huis. "Het gaat heel goed; ik heb mezelf voorgenomen dat we samen echt 'een gezin' zijn. Dat werkt erg goed. Het scheelt ook dat ik alleen woon." In haar huis hebben de vluchtelingen bijvoorbeeld een eigen badkamer, en moeder en zoon hoeven niet bij elkaar in bed te slapen.