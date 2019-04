Assen komt ruim een ton tekort op parkeren

Of dit tekort roet in het eten gooit van wenselijke goedkopere parkeertarieven moet nog blijken. Want de gemeente wil schrappen aan de kostenkant. Ondernemers in de stad willen in elk geval dat kort parkeren goedkoper wordt. Want Assen zit met zijn tarief voor kort parkeren wat aan de hoge kant.Begin dit jaar schafte Assen het betaald parkeren in de avonduren en op zondag weer af, behalve op vrijdagavond, de koopavond. En dat scheelt inkomsten.Assen is met zijn uurtarief duurder dan Emmen, Hoogeveen en Meppel met zowel straatparkeren (2,40 euro per uur) als met de parkeergarages (2,14 euro). Groningen is de duurste in de regio. Ook zit Assen vergeleken met steden van vergelijkbare grootte wat aan de hoge kant met het uurtarief. Waar Assen wel goedkoper uitspringt, is met het dagtarief voor de parkeergarages. Dat is maximaal zes euro. Emmen en Hoogeveen zijn duurder.Assen wil het parkeren in het centrum aantrekkelijker maken, zodat er meer mensen naar de binnenstad komen en er meer besteden. Tegelijkertijd moet de gemeente besparen op haar parkeerbeleid, omdat er geen tekort mag zijn. Er wordt gedacht aan minder inzet van handhaving en parkeerbeheer, aanpassing van kortingskaarten, minder service en digitalisering van alle parkeervergunningen voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Kaarten worden dan definitief afgeschaft.Parkeren in de parkeergarages levert bijna drie miljoen euro op. Het straatparkeren is goed voor bijna 1,5 miljoen euro en 345.000 euro komt binnen aan abonnementsgeld van bewoners en werknemers in het centrum.Iets meer dan de helft van de parkeerders, dik 52 procent komt uit Assen zelf, bijna 28 procent uit de directe regio, en de rest van elders. Het waarderingscijfer dat Assen krijgt voor parkeren in de parkeergarages is een 7,5. Straatparkeren scoort een 6,6. Voor het tarief krijgt Assen een 6,1. De meeste parkeerders komen naar de stad voor een gerichte aankoop, gevolgd door recreatief winkelen.Er is trouwens parkeerplek zat in de zeven parkeergarages, die samen goed zijn voor ruim 2500 plaatsen. Parkeergarage Drents Museum, aan de Torenlaan, is de best bezette garage, gevolgd door De Nieuwe Kolk. Slechtst bezette parkeergarage is de Triade, die staat vaak voor meer dan de helft leeg.Betalen met pin gebeurt meestal in de parkeergarages, straatparkeren vaker met contant geld. De meest populaire parkeerplek is die achter de Hema aan de Weiersstraat, die staat altijd vol.Assen moet voor de langere termijn wel bekijken of er voldoende parkeercapaciteit blijft, vanwege alle woningbouwontwikkelingen in de binnenstad. Ook wordt eventuele sloop van een parkeergarage overwogen. Daarvoor is de Mercuriusgarage al eens genoemd. De garage is verouderd en het zou een prima plek zijn voor woningbouw.In juli moet de gemeenteraad beslissen over bijstelling van het parkeerbeleid. Wijzigingen moeten dan in september ingevoerd worden.