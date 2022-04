Man (40) opgepakt voor brandstichting in Hoogeveen

De politie heeft een 40-jarige man uit Hoogeveen opgepakt op verdenking van brandstichting. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij twee woningbranden aan De Kroon in Hoogeveen.

De politie en brandweer kregen gisteravond rond 21.15 uur een melding van een brand in een huis. Niet veel later bleek er ook twee deuren verderop brand te zijn. Beide branden waren snel onder controle.

Nadat de brand geblust was, deed de politie onderzoek en kwam er al gauw achter dat er sprake was van brandstichting. Diezelfde avond werd de Hoogevener opgepakt. Het onderzoek naar de woningbranden loopt nog. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook aan mensen die over camerabeelden beschikken, wordt gevraagd die te delen.