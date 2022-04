Volop paastradities in Nieuw-Roden: 'Dit doen we al 45 jaar'

Het lijkt simpel, maar in de praktijk valt het nog vies tegen: neutjes schieten. Kinderen in Nieuw-Roden maakten vandaag kennis met de Drentse traditie en ontdekten dat het scoren van punten nog niet vanzelf gaat. Het neutjes schieten is één van de tradities die in ere wordt gehouden in het Noord-Drentse dorp.

Ook het bouwen van een paasbult is al jaren goed gebruik. Tot 12 uur vanmiddag konden bewoners takken en snoeiafval naar de paasbult aan de Poolswijk brengen. Voor een bedrag naar keuze mag iedereen een handje helpen om de bult weer wat groter te maken.

45 jaar

Aaldert Kuiper, zelf al 51 jaar bewoner van de Poolswijk, weet haast niet beter dan dat er een paasbult wordt gebouwd. "Dit doen we al 45 jaar", zegt hij. "Vroeger had je veel meer paasbulten in Nieuw-Roden, nu zijn wij nog de enige."

Hoewel de bult wel eens groter is geweest, zijn de bouwers tevreden. Zes weken lang konden er takken worden ingebracht. "Er zijn jaren geweest dat we al in januari begonnen met de inbreng", zegt Thijs-Jan Hut. "Nu zijn we op zich vrij laat begonnen, maar we hebben een mooie bult."