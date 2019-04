Rechter: Strafrecht leent zich niet voor voetbalovertredingen als deze

Een zaak zoals deze leent zich niet voor het strafrecht, meende de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) had terughoudend moeten zijn in het aanbrengen van deze zaak. In de strijd tussen de (toen) 14-jarigen werd het slachtoffer van achteren geschopt. Speelde de tegenstander op de bal of op de benen. Dat laatste, vond de officier van justitie en ging uit van zware mishandeling.Een onafhankelijke getuige ontbreekt in deze zaak, zei de rechter. Er werden spelers en aanhangers van de clubs uit Klazienaveen en Sleen gehoord. ,,Maar niemand kon precies vertellen wat er is gebeurd. Niemand kon vertellen: lag de bal bij de voet van het slachtoffer of een eind verderop. Werd er geschopt op de bal of toch op de benen", zei de rechter. Ook de scheidsrechter vond hij geen onafhankelijke getuige.De scheidsrechter komt uit Sleen. De arbiter deelde geen gele of rode kaart uit. Hij rapporteerde niet over dit voorval en hij heeft het incident niet aanhangig gemaakt bij de voetbalbond KNVB voor een tuchtprocedure. ,,De gevolgen zijn ernstig", benadrukte de rechter. ,,Maar het is niet maatgevend hoe je naar de overtreding moet kijken”. Pas een maand na deze wedstrijd verhoorde de politie de getuigen. ,,Het is bekend dat iedereen hierover met elkaar praat en dat is niet gunstig voor een objectief beeld”.De verdachte is een minderjarige. Om die reden behandelde de kinderrechter de zaak achter gesloten deuren.