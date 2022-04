Drukte in winkels en theater blijft uit: 'Jaren nodig om op oude niveau te komen'

In tegenstelling tot de binnenstadondernemers en de cultuursector, merkt horecaondernemer Ronald Obbes dat het in zijn sector wél de goede kant opgaat. "Wij zitten boven het niveau van 2019, het is bijna de voetjes buiten de deur."

Boosterprik van vier ton

Om de Asser binnenstad weer op gang te helpen, kondigde de gemeente deze week een 'boosterprik' van vier ton aan. Het bedrag is beschikbaar voor activiteiten in de binnenstad, versterking van de samenwerking tussen ondernemers, ondersteuning van ondernemerschap en extra communicatie richting inwoners en bezoekers.

Volgens Vosjan is dit geld meer dan welkom. "Het geld van de boosterprik is bedoeld om de binnenstad weer in onze mindset te krijgen. Je moet mensen namelijk over een drempel helpen en actief communiceren, want je organiseert mooie dingen, alleen dat moeten mensen wel weten." De binnenstadregisseur ziet vooral dat modewinkels het nog altijd zwaar hebben. Hij verwacht dat er drie tot vijf jaren nodig zijn voordat de bezoekersaantallen van 2019 weer bereikt worden.