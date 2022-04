Kijk terug: huldiging van FC Emmen op het Raadhuisplein

FC Emmen werd vanavond gehuldigd op het Raadhuisplein in de stad. De Drentse club verzekerde zich gisteravond van promotie naar de eredivisie door te winnen bij FC Dordrecht.

Na het laatste fluitsignaal ontstond er al een feest op het veld, daarna in de kleedkamer en diep in de nacht bij de terugkomst in Emmen. Vanavond volgde om 18.30 uur de huldiging van de kersverse promovendus op het Raadhuisplein. De uitzending begon om 17.30 uur, vanuit het ATLAS Café aan het Raadhuisplein.