Toeristisch seizoen van start: 'We hebben er weer zin in'

Campings, speeltuinen en attractieparken gaan dit paasweekend weer open. Het is de start van een nieuw toeristisch seizoen. En hoe is dat na twee jaren vol coronabeperkingen?

Een propvolle auto staat naast een caravan op het terrein van camping De Berenkuil in Grolloo. Terwijl vader en zoon de caravan rechtzetten, zit moeder even lekker met de ogen dicht in het zonnetje. Ze hebben er net een rit vanuit Rotterdam opzitten.

"Heerlijk is het. Het is het eerste weekend dat we hier zijn en het voelt weer echt als thuiskomen." Het drietal komt in het seizoen ieder weekend al 17 jaar lang naar de Berenkuil. Ook tijdens de coronaperiode waren ze er. "Seizoenskampeerders mochten blijven komen. Het was wel wat minder gezellig toen."

Eigenaar Sanne Veenstra van de Berenkuil hoopt die gezelligheid weer snel terug te winnen. "We hebben de 1,5 meter stickers net van de grond afgekrabd. De spatborden zijn weg en de desinfectiepompen hoeven er ook niet meer te staan. Het is weer een beetje normaal."

Bezetting van 70 procent

De Berenkuil heeft dit weekend een bezetting van 70 procent. Veel gezinnen met jonge kinderen verblijven op het park. Kinderen rennen af en aan naar de speeltuin. In de recreatieruimte worden paasknutsels gemaakt. En het zonnetje zorgt voor blije en vrolijke gezichten. Toch merkt Veenstra terughoudendheid bij mensen om een vakantie te boeken. "De zorgen zijn nog niet echt voorbij. Mensen blijven voorzichtig. Nu ook door de oorlog in Oekraïne. Ze willen niet zomaar een vakantie afkappen."

Het is dubbel, want de Berenkuil heeft de laatste twee jaar goed gedraaid. Afgelopen zomer zat de camping vijf weken lang vol. Normaal zijn dat er drie. Veenstra: "We hebben het nog nooit zo druk gehad. Ondanks dat we niks open mochten hebben, kwamen ze hier toch."

Tussen de kabouters

Voor Rob Quint van het Rijk der Kabouters in Eext was de coronaperiode een drama. "Vorig jaar gingen we eind mei open, dat jaar daarvoor pas in juli. Dat was vervelend. We hebben het overleefd en we gaan er weer voor." Om uit de kosten te komen werkte Quint bij in de bouw. "Daar hebben ze mensen zat nodig. Maar ik zit liever tussen de kabouters. Lekker weer, spelende kinderen en gezellige muziek op de achtergrond. Wat wil je nog meer!"

De bewoners van het Rijk der Kabouters hebben een poetsbeurt gehad. Met glimmende rode puntmutsen staan ze in het bos te wachten op bezoek. Volgens Quint vonden de kabouters de coronaperiode wel prima. "Moet je kijken hoe ze staan te stralen, die hebben het geweldig gehad. Die dachten even lekker rust. Normaal moeten ze zeven maanden vrolijk doen. De afgelopen jaren waren dat maar twee maanden."

Energietransitie

Bij camping de Berenkuil vertrouwen ze erop dat het een mooi seizoen gaat worden. Om ook met de stijgende energieprijzen alles goed te laten lopen is Sanne Veenstra volop bezig met de energietransitie. "Vorig jaar hebben we een warmtepomp aangeschaft om het zwembad mee te verwarmen. We hebben zonnecollectoren, we zijn volledig energieneutraal."