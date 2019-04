Man of the match Jafar Arias: Die 'supporters' hebben weinig verstand van voetbal

De nieuwe uitzending van Onze Club

In de tussenstand om de Bartjes Bruine Bonen Bokaal gaat Scherpen nu met 104 punten aan de leiding. Jansen volgt op 83 punten en Glenn Bijl heeft er 41.Het is voor het eerst dit seizoen dat Arias werd gekozen tot de 'man of the match'.De aanvaller was na het duel tegen Ajax natuurlijk teleurgesteld over het verlies, maar baalde ook van de zege die NAC boekte op Excelsior. Daardoor is het gat met de hekkensluiter nog maar vier punten. Toch is de aanvaller niet in paniek."We hebben het in eigen hand. We spelen nu thuis tegen Heerenveen en dan uit tegen NAC. Het wordt een cruciale week. Het vertrouwen is er, ondanks de mindere fase, nog steeds. We kunnen wel naar de negatieve dingen kijken, maar we moeten ook naar de positieve dingen kijken. We kunnen gewoon goed voetballen en dat moet de basis zijn voor de komende periode."Arias ligt de laatste weken onder een vergrootglas bij de supporters. Hij is op dit moment eerste keus in de spits en daar is niet iedereen het mee eens. Zo zou de international van Curacao te weinig diepgang hebben en ook te weinig scorend vermogen. "Die mensen die dat vinden hebben weinig verstand van voetbal. Ik ben een spits en ik weet dat ik goals kan maken, maar mensen moeten ook zien dat ik in andere dingen belangrijk ben. Doordat ik de bal vasthoud kunnen we doorvoetballen bijvoorbeeld. Maar goed, ik weet dat ik zonder goals bekritiseerd zal worden. Zo is het nu eenmaal. Zolang de trainer en spelers maar weten wat ze aan me hebben."Hieronder de eindstand van de man of the match-verkiezing van gisteren: